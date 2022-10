Un arresto, 11 denunce e 21 allontanamenti della Polizia di Stato a Bolzano

sabato, 22 ottobre 2022

Bolzano – Controlli della Polizia di Stato: un arresto, undici denunce e ventuno allontanamenti. Un pregiudicato trovato con la patente del fratello deceduto. Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato.

Infatti, la questura di Bolzano predispone, ogni settimana, dei servizi specifici, pianificandoli a seguito dell’analisi degli episodi di microcriminalità e delle risultanze investigative.

Così le pantere, che quotidianamente pattugliano tutte le zone della città, vengono affiancate anche da equipaggi specializzati del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano, anch’essi appartenenti alla Polizia di Stato, e, per le operazioni antidroga, dalle unità cinofile della Guardia di Finanza.

Nella settimana in corso i controlli si sono concentrati, principalmente, sulle situazioni che creano disagio alla cittadinanza. Ventuno sono state le sanzioni ed altrettanti gli ordini di allontanamento nei confronti di persone, che, assumendo dei comportamenti lesivi della decenza, del decoro e della quiete pubblica, impedivano la regolare fruizione degli spazi urbani, nelle zone appositamente individuate dal Sindaco di Bolzano; in particolare, le persone colpite dai provvedimenti si trovavano presso i Giardini della Stazione, in Piazza della Parrocchia, in Piazza Verdi e presso Parco Cappuccini.

Sono stati effettuati anche una serie di posti di controllo e, nel corso di uno di questi, è stato fermato un soggetto che ha fornito regolarmente la patente e la carta di circolazione. I poliziotti hanno però effettuato una verifica approfondita e si sono resi conto che la patente esibita era in realtà intestata ad una persona diversa dal conducente dell’autovettura: si trattava del fratello deceduto. Al guidatore, un pluripregiudicato, la patente era infatti stata revocata per la mancanza dei necessari requisiti morali.

Il controllo è stato quindi esteso alla sua abitazione, dove sono stati rinvenuti una piccola quantità di cocaina, poi sequestrata, con parecchi grammi di sostanza da taglio, oltre ad un pugnale e ad uno storditore elettrico. L’uomo è stato pertanto deferito alla competente autorità giudiziaria per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, false dichiarazioni sull’identità personale, sostituzione di persona e detenzione abusiva di arma.

Nell’ambito dei controlli nella zona retrostante il teatro di Piazza Verdi i poliziotti hanno proceduto all’arresto di uno spacciatore, con precedenti specifici, che, alla vista degli Agenti, ha tentato di sbarazzarsi di quasi 150 grammi di hashish e di 18 grammi di marijuana che teneva occultati sotto la cintura dei pantaloni. Il predetto è stato inoltre trovato in possesso di una discreta somma di denaro che è stata sequestrata in quanto presumibile provento dell’attività delittuosa. Altri tre spacciatori sono stati individuati e denunciati a piede libero.

Uno si trovava sulle Passeggiate del Talvera ed era in possesso di 25 grammi di hashish e di 250 euro di denaro contante, un altro ha cercato di disfarsi di alcune dosi di eroina nelle vicinanze di Piazza Stazione, mentre il terzo, sempre nei pressi della Stazione, occultava circa 10 grammi di hashish in un pacchetto di fazzoletti.

Nella zona di Piazza Verdi i poliziotti hanno denunciato per ricettazione un uomo trovato in possesso di diversi capi di abbigliamento, dal valore complessivo di circa 500 euro, sottratti ad un negozio del centro città, con ancora i dispositivi antitaccheggio applicati.

Nel pomeriggio di venerdì un soggetto è stato sottoposto a controllo all’interno di un parco cittadino e trovato in possesso di numerose confezioni di profumo “griffate”, del valore commerciale di circa 700 Euro. L’uomo ha cercato di giustificarne la provenienza con alcune dichiarazioni di fantasia, ma gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine, fatte alcune rapide verifiche attraverso la Centrale Operativa della Questura, sono riusciti a risalire al negozio dal quale erano state rubate poco prima. In sede di denuncia, immediatamente raccolta dagli operatori, i profumi, ancora perfettamente confezionati, sono stati restituiti all’esercente.

Numerosi sono stati anche i controlli effettuati presso gli esercizi pubblici. In un locale in zona Stazione è stato il fiuto del cane della Guardia di Finanza “Easton” a far rinvenire e sequestrare una dose di cocaina nascosta da ignoti tra i tavolini, proprio per sfuggire ai controlli delle Forze dell’ordine.

I dati in sintesi riferiti a cinque giorni di attività: controllati oltre 100 veicoli e 443 soggetti; una persona arrestata; undici persone sono state denunciate per vari reati, quali detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, furto, ricettazione, porto di armi e violazioni della legge in materia di immigrazione; ventuno le persone allontanate; numerose le dosi di sostanza stupefacente sequestrate.