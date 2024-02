Ultraleggero precipita a sud di Bolzano, due feriti

domenica, 18 febbraio 2024

Bolzano – Ultraleggero precipita nei boschi a sud di Bolzano, due persone ricoverate in ospedale. L’elicottero, che sarebbe stato preso a noleggio, era decollato dall’aeroporto di Trento e durante il viaggio verso Bolzano, all’altezza di Laives il pilota ha notato un guasto e avviato un atterraggio d’emergenza.

L’allarme è scattato in mattinata: pilota e passeggero hanno riportato ferite e sono stati trasportato in ospedale a Bolzano, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine, sono in corso indagini per chiarire quanto è accaduto.