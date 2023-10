Uccise i genitori a Bolzano, confermato l’ergastolo per Benno Neumair

lunedì, 30 ottobre 2023

Bolzano – Confermato l’ergastolo per Benno Neumair, il 33enne che uccise nel gennaio 2021 il padre Peter e la madre Laura Perselli. La Corte d’Assise d’Appello di Bolzano ha confermato la sentenza del 19 novembre del 2022 che aveva inflitto l’ergastolo.

La difesa di Benno nell’udienza di sabato scorso aveva chiesto l’assoluzione per Benno, perché non imputabile per distrubi di personalità o il riconoscimento della seminfermità previa esclusione dell’aggravante della premeditazione e la riqualificazione del reato di distruzione di cadavere in occultamento, mentre la Procura generale aveva invocato l’ergastolo. Benno Neumair, 33 anni, doveva rispondere dell’omicidio dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair, oltre che all’occultamento del cadavere. Infatti dopo averli uccisi li aveva gettati nel fiume Adige. Nel pomeriggio è stata letta la sentenza di 2°grado, confermando l’ergastolo.