Uccise i genitori a Bolzano, chiesta l’assoluzione per Benno Neumair

sabato, 28 ottobre 2023

Bolzano – Ha ucciso i genitori, ma per la difesa Benno Neumair non è imputabile perchè “affetto da distrubi di personalità“. E’ la conclusione dell’arringa degli avvocati Angelo Polo e Flavio Moccia, che assistono il 33enne, in Corte d’Assise d’Appello a Bolzano.

I fatti: il 4 gennaio 2021, Benno Neumair (nella foto) uccise il padre Peter e la madre Laura Perselli, poi lì gettò nel l’Adige. Il 6 febbraio, dopo il ritrovamento del corpo della madre, Benno Neumair confesso il delitto e venne arrestato. In primo grado i giudici condannarono Benno Neumair all’ergastolo per il duplice omicidio dei genitori. In Appello la difesa insiste sulla non imputabilità del 33enne e chiede l’assoluzuione per il duplice omicidio perché non imputabile, oltre al riconoscimento della seminfermità previa esclusione dell’aggravante della premeditazione e riqualificazione del reato di distruzione di cadavere in occultamento di cadavere. Lunedì prossimo 30 ottobre, dopo la repliche, i giudici si ritireranno in camera di consiglio per la decisione e in serata è attesa la sentenza.