Uccise don Malgesini, in Cassazione si discute la sentenza nei confronti di Mahmoudì

martedì, 7 marzo 2023

Cosio Valtellino (Sondrio) – La Cassazione discuterà il prossimo 15 maggio il ricorso contro la sentenza di condanna a 25 anni di Ridha Mahmoudi, 53enne, tunisino, che la mattina del 15 settembre 2020 uccise con quindici coltellate in piazza San Rocco a Como don Roberto Malgesini (nella foto), originario di Cosio Valtellino (Sondrio).

In primo grado il 28 ottobre 2021, l’assassino di don Roberto Malgesini era stato condannato all’ergastolo in corte d’assise a Como e il 9 ottobre dello scorso anno la corte d’assise d’appello di Milano ha riconosciuto per l’imputato le attenuanti generiche e ridotto la pena a 25 anni. Il difensore, l’avvocato Sonia Bova, ha chiesto e ottenuto di effettuare una perizia psichiatrica sull’imputato, che ha stabilito la capacità di intendere e volere di Ridha Mahmoudi al momento dell’omicidio. Il difensore del tunisino ha avanzato ricorso in Cassazione, sostenendo la tesi che “non era imputabile nel momento in cui commetteva il reato perché incapace di intendere” e chiede l’annullamento della condanna a 25 anni inflitta dalla Corte d’Appello d’Assise di Milano.