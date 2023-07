Uccellagione in un meleto di Appiano: catturati illegalmente tordi 

mercoledì, 26 luglio 2023

Appiano (Bolzano) – Uccellagione in un meleto: catturati illegalmente tordi. Questa settimana è stato scoperto un caso di uccellagione in un meleto di Appiano sulla Strada del vino: il responsabile rischia una condanna penale.

Il personale forestale dell’Ispettorato forestale di Bolzano ha scoperto l’uso di mezzi vietati per la cattura di uccelli in un meleto ad Appiano sulla Strada del vino durante un servizio di sorveglianza programmata e ha sequestrato circa 80 tordi catturati (foto © ASP Stazione forestale Caldaro).

Per catturare gli uccelli, gli autori hanno utilizzato reti per uccelli non autorizzate e li hanno attirati con un dispositivo di richiamo non autorizzato. La violazione delle norme a tutela della natura è molto preoccupante ed è perseguita dalle autorità competenti da diversi anni.

L’Ispettorato forestale di Bolzano 1 ha immediatamente avviato le misure e ha presentato una comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica di Bolzano per uccellagione. Inoltre, i mezzi utilizzati per l’uccellagione sono stati sequestrati.

Questi atti illegali mettono in pericolo la fauna locale e il fragile ecosistema della nostra provincia. L’Ispettorato forestale di Bolzano 1 invita la popolazione a essere vigili e a segnalare immediatamente qualsiasi episodio sospetto che possa essere collegato all’uccellagione o a reati simili.