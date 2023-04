Ubriaco alla guida, giovane di Dimaro si schianta contro un muro a Cles

martedì, 11 aprile 2023

Cles (Trento) – Nei guai 32enne di Dimaro (Trento) alla guida con un tasso alcolemico di 2,09g/l che è finito contro un muro. I carabinieri gli ritirano la patente e lo denunciano.

E’ questo uno degli interventi effettuati durante le festività pasquali dai carabinieri del comando provinciale di Trento, impegnati in un’intensa attività di prevenzione “mettendo fuori” più di 280 pattuglie, al fine di garantire una maggiore sicurezza agli utenti della strada, anche in considerazione dell’enorme afflusso di turisti che hanno approfittato delle feste per visitare il Trentino. Durante i servizi predisposti sono stati controllati 1170 veicoli e 1930 persone.

I PRINCIPALI INTERVENTI – A tale scopo, i carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana, sulla statale 47 hanno allestito un vero e proprio posto di blocco che ha consentito un capillare filtraggio di coloro che entravano o uscivano dal territorio provinciale e nel corso del quale sono stati effettuati numerosi test alcolemici, di cui due risultati positivi (un conducente, con un tasso pari a 0,92 g/l, denunciato). A Canazei, sabato scorso, un 49enne è stato sorpreso al volante con un tasso alcolemico pari a 0.98 g/l, invece a Cavalese, durante la notte di Pasqua, sono stati fermati 2 giovanissimi (22 e 20 anni) con valori molto elevati, rispettivamente 1,42 g/l e 1,26 g/l e controllato un 18enne con al seguito della sostanza stupefacente (cocaina). A tutti loro sono state ritirate le patenti.

Analoga sorte è toccata a Levico Terme a un 19enne del posto, fermato a bordo della propria auto con al seguito una modica dose di hashish.

A Cles è stato denunciato un 32enne di Dimaro, alla guida in condizione di scarsa sobrietà (2,09 g/l) ha causato un frontale, fortunatamente senza provocare feriti.

di Red. Cro.