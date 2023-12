Ubriaco alla guida, fugge all’alt dei carabinieri a Trento: arrestato

lunedì, 4 dicembre 2023

Trento – Ubriaco e con patente sospesa in fuga dai carabinieri: arrestato dopo inseguimento. Nel corso della notte scorsa, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un 30enne, italiano, residente in Trentino, già noto per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

In particolare il 30enne è stato notato da una pattuglia di militari in via Brennero, mentre stava procedendo alla guida della propria vettura “zigzagando” pericolosamente lungo la strada: al tentativo di fermarlo per procedere al controllo, tuttavia, l’autista rispondeva lanciandosi in una precipitosa fuga e dando dunque il via ad un vero e proprio inseguimento per le vie di Trento nord. Nonostante i vari tentativi di bloccarlo, infatti, il soggetto non accennava a rallentare la propria corsa, imboccando per un tratto una pista ciclabile, cercando più volte di speronare l’autoradio dei carabinieri e provando anche ad investire uno dei militari intervenuti con una pattuglia di rinforzo. Solo grazie all’efficiente coordinamento delle autoradio giunte rapidamente in supporto, il 30enne veniva quindi finalmente bloccato e condotto presso gli uffici del comando carabinieri di via Barbacovi a Trento: qui si poteva appurare che lo stesso si era messo alla guida con un tasso alcolemico pari a 3,31 g/., quasi sei volte oltre il limite consentito, e per di più con la patente sospesa sin dall’anno 2021.

Il 30enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Spini di Gardolo a disposizione dell’autorità giudiziaria.