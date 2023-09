Ubriachi al volante delle auto: ad Arco e nella Busa ritirate patenti

lunedì, 11 settembre 2023

Arco (Trento) – Controlli nella Busa, tre patenti ritirate. I carabinieri delle Stazioni di Arco e Riva del Garda, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso del fine settimana appena trascorso, in concomitanza con manifestazioni organizzate a Varone e Tenno, che hanno richiamato numerose persone, hanno effettuato un articolato servizio di controllo alla circolazione stradale, improntato a contrastare il consumo di sostanze alcoliche e di stupefacenti, da parte di persone che poi si mettono alla guida.

Sono stati effettuati vari posti di controllo sulle arterie cittadine più frequentate, ed impiegati due etilometri.

Nel corso dell’attività sono stati controllati 63 veicoli e a tre conducenti sono state ritirate le patenti, poiché sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. Analoga violazione è stata contestata a un ciclista in sella alla sua bici con un tasso alcolemico di 1 g/l (segnalato al Commissariato del Governo di Trento per la violazione amministrativa al Codice della Strada).

Al controllo della circolazione stradale, soprattutto in orari notturni, i carabinieri pongono grande attenzione ed è per questo motivo che procederanno, anche nelle prossime settimane, ad effettuare mirati servizi.