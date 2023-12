Turista ritrovato privo di vita in un albergo di Folgarida

sabato, 30 dicembre 2023

Dimaro Folgarida (Trento) – Movimentata mattinata a Dimaro Folgarida, un turista di mezza età è deceduto per arresto cardiaco in una struttura alberghiera Folgarida.

L’allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 7 e sul posto sono giunti il Soccorso alpino e l’equipe medica del 118 Trentino Emergenza che giunti sul posto con l’eliambulanza hanno constatato il decesso del turista. Successivamente i tecnici del Soccorso Alpino delle Stazione Val di Sole hanno raggiunto la struttura ricettiva in motoslitta e, ottenuto il nullaosta dalla Procura di Trento, hanno trasportato la salma all’obitorio del cimitero di Dimaro.