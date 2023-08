Turista milanese travolta da ciclista a Predazzo muore in ospedale

venerdì, 4 agosto 2023

Predazzo (Trento) – La famiglia di Giulia Barbieri, 67 anni, insegnante in pensione di Mesero (Milano), travolta da un ciclista a Predazzo (Trento) e morta al Santa Chiara di Trento, ha acconsentito l’espianto degli organi.

La 67enne era in vacanza con il marito al Fiemme Village di Bellamonte e durante una passeggiata è stata travolta da un ciclista. Subito soccorsa e trasportata con l’eliambulanza all’ospedale Santa Chiara in gravissime condizioni, è spirata dopo alcuni giorni per i gravi traumi riportati. Cordoglio è stato espresso dalla comunità trentina alla famiglia di Giulia Barbieri che ha acconsentito l’espianto delle cornee. La salma sarà trasportata a Mesero per le esequie.