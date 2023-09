Turista dispersa nel lago d’Iseo: la giovane alla guida del motoscafo con tasso alcolemico di 0,8gr/l

lunedì, 4 settembre 2023

Pisogne (Brescia) – La giovane alla guida del motoscafo, Carolina K., 23 anni, turista tedesca, che con una manovra azzardata ha provocato la caduta in acqua di Chiara L, 20enne tedesca tuttora ricercata nelle acque del lago d’Iseo, aveva un tasso alcolemico di 0.8 gr/l di alcol per litro di sangue. Emergono nuovi elementi dalle indagini sulla turista dispersa nella acque del Sebino: oltre alla conducente del motoscafo, gli altri giovani avevano tassi oscillanti da 0,5 a 1 gr./l.

Le ricerche della giovane turista tedesca scomparsa nelle acque del lago d’Iseo proseguono da parte dei vigili del fuoco di Milano, Brescia, Bergamo e Lovere con il supporto del nucleo sommozzatori di Roma con un particolare sonar da ricerca. Una volta effettuata una scansione dettagliata dei fondali dell’area interessata e individuati dei target i sommozzatori procederanno alla verifica dei punti mediante un R.O.V.. Il robot subacqueo in dotazione ai vigili del fuoco è un veicolo comandato da specialisti a bordo di un’imbarcazione e riesce a raggiungere considerevoli profondità. Il robot è inoltre dotato di telecamere e bracci teleguidati che gli permettono di operare sott’acqua.

La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di lesioni colpose una 23enne tedesca, Carolina K., che stava pilotando ieri sera il motoscafo ed effettuato una manovra azzardata, provocando la caduta in acqua dell’amica 20enne, in vacanza in un camping di Pisogne.

di A. Pa.