Truffe agli anziani, l’attività dei carabinieri in Alto Adige

venerdì, 19 maggio 2023

Bolzano – Carabinieri e prevenzione di truffe, altri reati in danno di anziani. I militari del comando provinciale carabinieri di Bolzano tracciano un primo bilancio dopo un anno di campagna informativa e preventiva in favore della fascia d’età degli anziani.

Le persone più anziane sono di rado avvezze all’uso di tecnologie informatiche e carte di pagamento, inoltre sono tendenzialmente più aperte verso gli sconosciuti poiché cresciuti in un’epoca in cui c’era più fiducia verso il prossimo ma non solo, talvolta anche poiché vivono soli e hanno i figli lontani. Talvolta infatti i truffatori usano fingersi amici dei figli o dichiarano che i figli sono in difficoltà per spillare dei soldi dalle loro vittime.

Nel primo trimestre 2023, il reato di truffa costituisce solamente l’8,28% del totale dei reati denunciati in Alto Adige e i reati in danno di vittime ultrasessantacinquenni sono solo l’8,13% del totale. Però se consideriamo la percentuale di truffe con vittime ultrasessantacinquenni rispetto a tutte le truffe, la percentuale sale al 10,19%. Ciò significa che gli anziani – ne nella nostra provincia sono poco più di 216 mila ovvero il 40,5% circa dei residenti – sono leggermente più a rischio di truffa rispetto agli altri, sebbene nel complesso molto meno soggetti a comportamenti delittuosi.

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri da molti anni ormai pianifica attività mirate al supporto delle fasce d’età più anziano e alla prevenzione e repressione di reati nei loro confronti. Dopotutto sin dal 1814 il primo regolamento dei Carabinieri indicava in anziani, orfani e vedove le categorie di popolazione che erano maggiormente da tutelare.

Già nel 2021 il comando provinciale dei carabinieri aveva avviato una collaborazione con la diocesi di Bolzano-Bressanone per una campagna congiunta di prevenzione delle truffe.

Tale campagna, che ha coinvolto parrocchie, associazioni di anziani e comuni, è ovviamente andata avanti fino a ora e continuerà senza interruzioni.

Nell’ultimo anno le nove compagnie hanno organizzato grazie a parroci, sindaci e associazioni, decine d’incontri che hanno coinvolto circa 1.500 persone. Magari non sono tante sul complessivo degli ultra-65 residenti ma l’importante è diffondere l’argomento, far sì che se ne parli al fine di accrescere l’attenzione verso il problema e diffondere quei piccoli accorgimenti che possono scongiurare spiacevoli conseguenze.

A tal fine sono anche stati approntati e distribuiti diversi opuscoli informativi per solleticare l’attenzione dei cittadini.

Sebbene l’incidenza del fenomeno sia limitata nel complesso, talvolta il danno patrimoniale e soprattutto affettivo (è capitato che siano stati sottratti con l’inganno monili di grande valore affettivo) è incalcolabile per le vittime.

L’arma dei Carabinieri è sempre e da sempre accanto al cittadino contro ogni forma di illegalità e in caso di sospetto invita a chiamare senza esitazione il numero 112.