Truffano anziano trentino rubando gioielli e orologi, arrestati

venerdì, 8 marzo 2024

Trento – A Milano e Cassano Magnago (Varese) personale della Squadra Mobile della Questura di Trento, coadiuvato da personale degli omologhi uffici di Milano e Varese, su delega della locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a due ordinanze cautelari della custodia in carcere a carico di un cittadino serbo classe ’93 e di un cittadino rumeno classe ’84, entrambi gravati da pregiudizi per delitti contro il patrimonio, indagati per aver sottratto gioielli e orologi in danno di un anziano classe ’31 residente a Trento.

Il fatto annovera il modus operandi assimilabile alle truffe convenzionalmente note come “Rip Deal” ed è avvenuto il 25 maggio 2023. Ecco il piano messo a segno dagli odierni arrestati. Previo preliminare contatto sulla piattaforma subito.it, dove la vittima aveva pubblicato uno stock di orologi e gioielli, hanno adescato telefonicamente l’anziano e con artifizi e raggiri hanno raggiunto la sua abitazione di Trento, palesando identità assolutamente fittizie: un facoltoso compratore russo e il suo emissario svizzero incaricato delle trattative.

Hanno così definito i termini di acquisto dei gioielli e orologi per il valore di 65mila euro, da pagare in denaro contante. Nel corso del primo incontro gli indagati hanno fatto riporre alla vittima i gioielli all’interno di una busta sigillata a controfirmata da tutte le parti al fine di rendere credibile la bontà della trattativa in atto. In occasione del secondo incontro, hanno consegnato il corrispettivo del valore dei monili in banconote da 100 euro fotocopiate, recanti peraltro la dicitura Fac Simile, non prima di aver apposto due banconote genuine sopra e sotto alle mazzette fotocopiate per superare ogni sospetto. Realizzato in seguito che l’anziano stava per scoprire il raggiro, hanno repentinamente sottratto con destrezza la busta dei gioielli dal cassetto della cucina dove l’anziano l’aveva riposta e si sono allontanati dal luogo simulando un finto malore della moglie del compratore russo rimasta ad attenderli in macchina.

Grazie alle risultanze della prima attività investigativa, si è giunti all’identificazione di uno degli indagati nei confronti del quale il 4 luglio 2023 è stata effettuata una perquisizione domiciliare delegata dall’Autorità Giudiziaria. L’attività ha permesso il rinvenimento di uno degli orologi, marca Frank Muller, rubati a Trento e di un notevole quantitativo di banconote da 100 euro fotocopiate, recanti stesso numero seriale di quelle utilizzate per raggirare l’anziana vittima trentina. Le successive attività investigative hanno consentito di identificare il secondo malfattore e di acquisire elementi tali da ritenere la coppia professionalmente impegnata nel raggiro di utenti inserzionisti su piattaforme on line, taluni residenti oltre confine, di beni di lusso ivi comprese autovetture Ferrari, lussuosi appartamenti e orologi di pregio di notevole valore commerciale.

Altresì preziosa, è stata l’attività della Polizia Scientifica che su una delle banconote sequestrate presso l’abitazione dell’anziano signore, ha rilevato le impronte papillari di uno degli indagati. Sulla base delle risultanze probatorie acquisite sono stati emessi i provvedimenti cautelari eseguiti. Il serbo è stato rintracciato presso la sua abitazione sita a Cassano Magnago (Varese), il romeno invece alloggiava presso un Hotel di Milano. Entrambi devo rispondere del reato di furto pluriaggravato. Ancora una volta si raccomanda, a coloro che mettono in vendita propri beni online, di fare attenzione a chi si possa celare sotto false identità.