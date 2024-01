Truffa sui tamponi Covid-19, arrestato dalla Polizia di Stato di Sondrio

sabato, 20 gennaio 2024

Sondrio – Controlli a Sondrio e in Valtellina della Polizia di Stato con due arresti, tra cui uno per truffa sulle mascherine Covid 19.

Nella prima operazione la Squadra Mobile della questura di Sondrio ha applicato la misura della detenzione domiciliare ad un italiano di 50 anni, che si è reso responsabile di una serie di truffe aggravate aventi ad oggetto l’acquisto di tamponi Covid-19 del valore di 108.000 euro. Il 50enne era stato individuato quale mandante dell’incendio di un capannone di Castione Andevenno di proprietà della società da lui amministrata.

Invece ieri la Squadra Mobile della questura di Sondrio, quotidianamente impegnata nell’attività di osservazione, controllo e pedinamento in tutto il territorio provinciale, ha tratto in arresto un soggetto per detenzione ai fini di spaccio di circa 40 grammi di stupefacente tra cocaina ed hashish. Il 33enne, italiano, è stato rintracciato nel Comune di Poggiridenti, a bordo della sua autovettura, mentre stava facendo ritorno in Alta Valle.

La perquisizione ha permesso di rintracciare lo stupefacente nascosto in entrambi i calzini. L’analisi del telefono a lui in uso ha consentito di appurare molteplici messaggi oggettivamente riconducibili ad un’assidua attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 33enne è stato associato presso la casa circondariale di Sondrio.

Red. Cro.