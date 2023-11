Truffa, la Guardia di Finanza arresta 11 persone nel Bresciano

giovedì, 2 novembre 2023

Brescia – Truffa ai danni dello Stato per 240mila euro, undici persone arrestate nel Bresciano. L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Clusone (Bergamo) ha scoperto la presunta costituzione di 8 aziende, di fatto non operanti, strumentali alla sottoscrizione di fittizi contratti di lavoro in favore di 93 cittadini extracomunitari, tutti indagati, beneficiari del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, sussidi economici non spettanti, quali l’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (Fis) e la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’Impiego (Naspi).

L’inchiesta condotta dal pubblico ministero Erica Battaglia ha fatto emergere la presunta organizzazione criminale che, tramite aziende appositamente create, portava a false assunzioni a centinaia di extracomunitari, per vari utilizzi (ottenere permesso di soggiorno, disoccupazione, cassa integrazione o misure alternative al carcere). Le persone arrestate sono quasi tutte di origini straniere e residenti nel Bresciano, sono state raggiunte da ordinanza di misura cautelare e accusate a vario titolo di associazione per delinquere, finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, permanenza illecita di cittadini stranieri nel territorio nazionale e all’indebita percezione di prestazioni erogate da Enti previdenziali e assistenziali.