Trovato con droga, carabinieri arrestano 34enne in Valsugana

giovedì, 17 novembre 2022

Borgo Valsugana – Nella mattinata odierna i carabinieri dell’Aliquota Operativa di Borgo Valsugana, coadiuvati da quelli della radiomobile hanno tratto in arresto un pluripregiudicato 34enne per detenzione di sostanza stupefacente.

I carabinieri tenevano d’occhio l’uomo anche perché a loro erano arrivate più segnalazioni di possibile smercio di sostanza all’interno del parco comunale ove scorre il fiume, posto tra l’altro nelle vicinanze di un grande plesso scolastico che accoglie molti studenti provenienti da tutta la Valsugana. Già negli ultimi tempi erano stati posti sotto osservazione quei luoghi ed in particolare tutte le vie del centro dai militari di Borgo V.na, con la finalità di dare una “stretta” alla possibile vendita di sostanze stupefacenti. Non sono mancati i risultati, difatti i sospetti sono ricaduti sul 34enne già reo in passato di analoghi reati e pertanto stamane i Carabinieri di Borgo hanno deciso di agire velocemente, presentandosi a casa per eseguire una perquisizione, con riscontro positivo. Sono stati infatti rinvenuti al domicilio dell’arrestato 99 grammi di hashish, suddivisi in tre involucri.

L’uomo ha anche ammesso agli uomini dell’Arma di voler utilizzare la sostanza stupefacente per metterla in vendita. La Procura della Repubblica di Trento informata prontamente sui fatti disponeva quindi gli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo. I carabinieri raccomandano sempre di segnalare fatti o situazioni “strane” al primo comando Arma o attraverso il N.U.E. 112.