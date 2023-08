Trovati e fatti brillare due proiettili a Pisogne

mercoledì, 30 agosto 2023

Pisogne (Brescia) – Due proiettili sono stati trovati durante i lavori di riqualificazione di un vecchio fabbricato in via San Marco a Pisogne (Brescia), sono stati recuperati e fatti brillare dagli artificieri. Il disinnesco dei due proiettili tra i 35 e i 40 centimetri di lunghezza è avvenuto tempestivamente, poi i proiettili sono stati trasportati in una zona idonea per farli brillare.

Il cantiere è stato temporaneamente boccato per l’intervento di artificieri e carabinieri, nel frattempo sono in corso indagini per fare chiarezza sulla loro provenienza. Potrebbero appartenere al periodo della Seconda Guerra Mondiale.