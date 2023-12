Trescore Balnaerio, 35enne denunciato per procurato allarme

sabato, 23 dicembre 2023

Trescore Balneario (Bergamo) – Telefona al numero unico di emergenza per segnalare una sparatoria mai avvenuta, 35enne denunciato dai carabinieri.

Il 31 ottobre scorso, al numero unico d’emergenza, perveniva una telefonata di un soggetto che segnalava una sparatoria nel comune di San Paolo d’Argon (Bergamo). Sul posto giungeva una pattuglia della Stazione carabinieri di Trescore Balneario che non riscontrava nulla di quanto segnalato. Alcune testimonianze raccolte nell’immediatezza dei fatti facevano emergere che si fosse trattato semplicemente dello scoppio di alcuni petardi.

Il 2 novembre giungeva analoga comunicazione da parte di un soggetto maschile che riferiva nuovamente di una sparatoria in quel Comune. Anche questa volta, sul posto giungevano i militari di Trescore Balneario che, come in precedenza, non rilevavano nulla di anomalo. È a quel punto che la Stazione avviava indagini per comprendere chi si divertisse a tenere impegnata la linea d’emergenza e a segnalare fatti che creavano, comprensibilmente, allarme. Venivano pertanto acquisite le telefonate al numero unico d’emergenza e, dall’utenza telefonica, i militari risalivano ad un soggetto a loro già noto.

L’uomo, 35enne, con precedenti di polizia, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per procurato allarme e sostituzione di persona, in quanto quando aveva effettuato la seconda telefonata aveva fornito generalità di un altro soggetto.