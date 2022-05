Trento, un arresto per droga alla Portela

sabato, 28 maggio 2022

Trento – Continua l’azione di controllo del territorio da parte della Compagnia Carabinieri di Trento, con particolare attenzione al centro storico nonché verso le zone interessate dalla “movida” durante il fine settimana.

Infatti, nella tarda serata di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno arrestato un 21enne ghanese, senza fissa dimora, in quanto colto nella flagranza del reato di spaccio di stupefacenti.

I carabinieri, durante alcuni passaggi nella zona della Portela, avevano intravisto il soggetto in questione, a loro già noto per la commissione di reati del medesimo genere.

Proprio a poche decine di metri da Piazza della Portella, all’incrocio tra via Roma e via San Giovanni, l’attenzionato veniva notato nell’atto di cedere ad un’altra persona, dopo un breve scambio di battute, un piccolissimo involucro, ricevendo in cambio una banconota da 10 euro.

I militari, che monitoravano il soggetto, sono subito intervenuti bloccando sia lui che l’acquirente, addosso al quale, a seguito di perquisizione, è stato recuperato l’involucro precedentemente acquistato, al cui interno era contenuta una modica quantità di marijuana.

Il presunto pusher, anch’egli ovviamente perquisito, è stato trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di stupefacente, circa 31 grammi di hashish, sottoposto a sequestro. L’arrestato, trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale, questa mattina verrà condotto dinanzi al Giudice per l’udienza di convalida.