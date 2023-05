Trento: un arresto e due chili di marijuana sequestrati dai carabinieri

sabato, 20 maggio 2023

Trento – Nell’ambito della costante vigile presenza dell’Arma sul territorio cittadino – rafforzata dal recente dispiegamento di ulteriori Carabinieri in servizi appiedati – i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 48 anni, incensurato, poiché trovato in possesso di un significativo quantitativo di marijuana.

Più precisamente, una pattuglia del Radiomobile, impegnata nella diuturna attività di controllo del territorio, fermava, nei pressi di Piazza Venezia, la vettura con alla guida l’arrestato, al quale veniva rinvenuto nell’immediata disponibilità un vasetto contenente un quantitativo pari a circa 0,58 grammi di marijuana. Tale modesta dose, tuttavia, non appariva sin da subito ai militari compatibile con il forte odore di stupefacente che pervadeva l’abitacolo: a questo punto, pertanto, appurato che il soggetto non avesse altra sostanza al seguito, i Carabinieri decidevano di procedere con una perquisizione domiciliare. Proprio qui, dunque, i militari avevano modo di scoprire che l’arrestato si era costruito una vera e propria serra, completa, inoltre, di essicatore, umidificatore e macchina per il sottovuoto; proseguendo nella ricerca venivano poi individuate numerose buste sottovuoto contenenti marijuana per un peso complessivo di ben 2,5 kg circa, nonché 6 piccole piantine della medesima sostanza.

Tutto lo stupefacente rinvenuto, nonché tutto il materiale utilizzato per gestire la “serra” è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Trento.