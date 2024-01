Trento: ultimo saluto a Maria Antonietta Panico, domani la sepoltura

martedì, 23 gennaio 2024

Trento – Ultimo saluto a Maria Antonietta Panico (nella foto), la 43enne trovata priva di vita nel letto della sua abitazione, in via Vicenza a Trento la scorsa settimana. La Procura di Trento ha aperto un’inchiesta per far luce sulle cause del decesso e il primo esito dell’autopsia aveva rivelato che non c’erano segni di ferite e la causa poteva essere naturale. Il medico legale ha 60 giorni di tempo per concludere gli accertamenti, alcuni richiedono del tempo, e consegnare la relazione finale.

Dopo il nullaosta della Procura di Trento oggi pomeriggio si sono svolte le esequie nella cappella del cimitero di Trento, in serata la bara sarà trasportata a Torchiarolo, il paese pugliese d’origine della donna, dove domani si terrà la cerimonia di sepoltura.