Trento, spacciatore arrestato dai carabinieri

Trento – Spaccio in centro a Trento, arrestato. I carabinieri della Compagnia di Trento hanno arrestato un cittadino marocchino, 30enne, già noto, in quanto resosi responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di ricettazione di tre telefoni cellulari.

In particolare, una pattuglia della Sezione Radiomobile – Aliquota di Primo Intervento dei carabinieri, mentre stava passando in Piazza Pasi, veniva avvicinata da una passante la quale segnalava la presenza di una persona sospetta poco lontano.

I Carabinieri avviavano immediatamente le ricerche, individuando il soggetto segnalato nel vicino passaggio Vittorio Zippel: anche sulla scorta dell’atteggiamento particolarmente teso subito palesato da questi, decidevano dunque di sottoporlo a perquisizione personale.

In questo modo l’uomo veniva trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish, parzialmente suddivisi in dosi, ben 410 euro in contanti, frutto di probabile recente attività di spaccio, nonché di tre telefoni cellulari, tutti risultati oggetto di furti perpetrati recentemente sempre a Trento.

Il 30enne veniva così accompagnato presso la caserma di via Barbacovi ove veniva compiutamente identificato e dunque dichiarato in arresto. In mattinata si è tenuta l’udienza di convalida.