Trento: sfregio agli affreschi rinascimentali sulla facciata di palazzo Geremia

martedì, 2 gennaio 2024

Trento – Sfregio agli affreschi rinascimentali su Palazzo Geremia che ricordano l‘Imperatore Massimiliano I, incoronato a Trento nel 1508. Il consiglio comunale di Trento 12 giorni fa aveva approvato all’unanimità un ordine del giorno, a firma di Alberto Pattini, Tiziano Uez e Silvia Zanetti, chiedeva alla Provincia di restaurarli in fretta prima che spariscano del tutto.

Ora il Comune è all’opera per intervenire sulla scritta “Free Palestine” scoperta sulla facciata di palazzo Geremia. L’atto di vandalismo, il cui autore è al momento sconosciuto, è stato probabilmente compiuto nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Per ripulire la vernice rossa della bomboletta con cui è stato realizzato, l’Amministrazione si sta coordinando con l’ufficio Beni archeologici della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

Parte della scritta si sovrappone infatti al prezioso affresco tutelato che decora la facciata ed è pertanto necessario predisporre un progetto prima di procedere materialmente alle attività di ripristino dell’opera.

Il personale specializzato, pittori e restauratori esperti, contattato dal Comune è già operativo in questo senso, per intervenire il prima possibile.