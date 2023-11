Trento: ruba il cellulare, 20enne arrestato dai carabinieri

martedì, 7 novembre 2023

Trento – Ruba il cellulare, identificato e arrestato. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un cittadino marocchino, 20enne, già noto alle forze di polizia, in quanto resosi responsabile del furto di un cellulare presso un bar situato in pieno centro cittadino.

In particolare il giovane, approfittando di un momento di distrazione, si era impossessato dell’IPhone di un ragazzo che si trovava all’interno del locale: tuttavia la vittima, accortasi del furto, aveva avvisato prontamente il Numero Unico di Emergenza “112”, comunicando inoltre dove si trovasse all’incirca il ladro dopo averlo “pedinato” per un tratto.

A questo punto le pattuglie del Radiomobile intervenute, basandosi sulla descrizione dell’autore del furto e sulle indicazioni fornite dalla vittima, riuscivano a rintracciarlo in breve tempo, mentre si stava aggirando nell’area di piazza Santa Maria Maggiore.

Il 20enne è stato pertanto fermato e – a seguito di perquisizione personale – veniva rinvenuto dai carabinieri il telefono asportato, ben occultato all’interno dei suoi slip.