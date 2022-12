Trento, lutto per la scomparsa di Claudio Visintainer

giovedì, 1 dicembre 2022

Trento – Il sindaco Franco Ianeselli partecipa insieme all’Amministrazione comunale al lutto per la scomparsa di Claudio Visintainer. “Vicesindaco e assessore, Visintainer ha contribuito con competenza e visione a una stagione innovativa della storia amministrativa della città, occupandosi con passione dei temi dell’istruzione, dell’urbanistica e della cultura. Eclettico e determinato, è stato tra i protagonisti della costruzione e dello sviluppo del Centro Santa Chiara diventato, anche grazie a lui, un laboratorio culturale e non solo uno spazio per gli spettacoli. A Visintainer dobbiamo anche la sperimentazione artistica della Galleria civica e la crescita del Filmfestival della montagna”.