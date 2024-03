Trento, la Corte d’Appello valuterà la sentenza di Chico Forti

domenica, 3 marzo 2024

Trento – Saranno i giudici della Corte d’Appello di Trento a valutare la sentenza nei confronti di Chico Forti, emessa negli Stati Uniti.

Il 65enne trentino, in carcere negli Stati Uniti da 24anni dove sta scontando l’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, sarà presto estradato in Italia, la giustizia statunitense trasmetterà al Ministero italiano tutta la documentazione sulla vicenda, quindi sarà assegnata per competenza alla Corte d’Appello di Trento che adotterà i provvedimenti relativi alla misura cautelare: carcere o domiciliari?. Il surfista e produttore televisivo trentino ha sempre respinto l’accusa di omicidio premeditato dell’imprenditore australiano e si è dichiarato innocente.