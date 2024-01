Trento, investono un uomo e fuggono: caccia a due pirati della strada

sabato, 27 gennaio 2024

Trento – Indagini della Polizia locale di Trento per risalire ai due motociclisti che l’altra sera hanno investito un uomo che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali nella zona del Castello del Buonconsiglio, in via Clesio. L’uomo è caduto e riportato alcune contusioni, mentre i motociclisti non si sono fermati e hanno fatto perdere le loro tracce.

Gli agenti della Polizia locale di Trento hanno avviato accertamenti, partendo dal sistema di videosorveglianza, per risalire ai due pirati della strada.