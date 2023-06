Trento: il giudice riconosce il tempo di viaggio alle assistenti domiciliari

giovedì, 8 giugno 2023

Trento – Il giudice del lavoro del tribunale di Trento Giorgio Flaim riconosce il diritto al tempo viaggio alle assistenti domiciliari delle Cooperative. Con la recente sentenza il giudice del lavoro ha sancito il diritto di una assistente domiciliare a vedersi riconosciuto il tempo utilizzato per spostarsi dal domicilio di un utente all’altro come orario di lavoro. Tempo viaggio che è sempre stato considerato dalla cooperativa sociale in questione come “tempo libero” della lavoratrice che, settimanalmente e mensilmente, si è tradotto in ore di lavoro non retribuite.

E’ almeno dal 2018 che abbiamo avanzato alla cooperativa la richiesta del riconoscimento, almeno forfetario, di un minutaggio lavorato per il tempo viaggio. Abbiamo sempre ricevuto risposte negative: non era economicamente sostenibile.

La lavoratrice, supportata dalla Funzione Pubblica-Cgil, è stata costretta a rivolgersi al giudice, che ha accertato che “il tempo occorso alla ricorrente giornalmente per raggiungere, ai fini dello svolgimento delle proprie mansioni di assistente domiciliare, le abitazioni diverse da quella del primo utente assistito in ciascuna giornata, deve essere computato nell’orario di lavoro e quindi va retribuito con gli stessi parametri previsti per lo svolgimento delle mansioni oggetto del rapporto di lavoro”.

“E’ inammissibile che la sostenibilità sia diventato sinonimo di tagli del costo del lavoro e dei diritti dei lavoratori e motivo per non rinnovare e disdettare i contratti, come troppo spesso sta accadendo anche nella Cooperazione. E non possiamo neppure accettare che si faccia passare il Sindacato come soggetto indifferente alle condizioni del “mercato” e alla sostenibilità dell’impresa: troppo il divario cumulato in questi lunghi anni tra profitti e moderazione salariale e perdita di diritti, con una perdita del potere d’acquisto delle retribuzioni inammissibile di fronte ad un’inflazione nel triennio 22/24 che viaggia oltre il 18%!”, così Luigi Diaspro, segretario della Funzione Pubblica Cgil.

“Parallelamente – prosegue Diaspro – ci muoveremo come sempre anche nei confronti dell’Ente Pubblico perché, in occasione dei cambi appalto gli enti stanzino adeguate risorse. Vorremmo peraltro ricordare che chi lavora a domicilio non solo si sposta nel proprio tempo libero (salvo un paio di cooperative virtuose che lo riconoscono come tempo lavoro), ma deve pure mettere a disposizione il proprio mezzo, con un rimborso kilometrico fermo al 2002, farsi spesso carico del parcheggio e non tutte le Cooperative prevedono il rimborso oltre a fornire una reperibilità di fatto che non è richiesta a nessuna altra categoria di lavoratori”.

Le lavoratrici e i lavoratori del settore posso contattare la Fp-Cgil per l’assistenza necessaria sulla questione. Allo stesso tempo, visto che nonostante gli impegni assunti gli enti pubblici non hanno mai inserito nei propri capitolati di gara il riconoscimento del tempo viaggio lamentando poi la fuga di personale qualificato dalla domiciliarità, sollecitiamo la presa in carico di un tema fondamentale per l’assistenza delle persone fragile sul territorio.