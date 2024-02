Trento: fermato e soccorso 59enne altoatesino con patente scaduta

mercoledì, 14 febbraio 2024

Trento – Guida contromano e in stato confusionale, fermato e soccorso 59enne con patente scaduta.

In prossimità dell’incrocio in via Einaudi con viale Verona a Trento, un’autovettura effettuava una pericolosa manovra di sorpasso di molteplici veicoli fermi al semaforo, compreso il veicolo della Polizia locale, circolando completamente contromano. Gli agenti di pattuglia riuscivano a intervenire immediatamente fermando il veicolo.

Durante le operazioni di identificazione il conducente – un cinquantanovenne residente in provincia di Bolzano – appariva fin da subito in evidente stato confusionale non dovuto né all’abuso di sostanze alcoliche né stupefacenti, mostrando serie difficoltà a interloquire, tanto da non saper giustificare né la condotta né la sua presenza sul territorio comunale. Al conducente sono state contestate il sorpasso in contromano e la guida con patente patente scaduta di validità.

Visto lo stato di alterazione psicofisica e il fatto che il soggetto non era in grado proseguire la guida, gli agenti hanno cercato i famigliari attraverso il coinvolgimento di alcuni corpi di polizia locale e di operatori dell’anagrafe altoatesini.

Nel tardo pomeriggio giungevano a Trento i familiari, particolarmente provati perché inconsapevoli della condotta messa in atto dal parente, ai quali veniva affidato lo stesso assieme al veicolo. I familiari hanno ringraziato gli agenti della Polizia locale per la sensibilità dimostrata e quanto fatto nella circostanza.