Trento, espulso tunisino pluripregiudicato di 39 anni

sabato, 26 agosto 2023

Trento – Espulso un tunisino pregiudicato di 39 anni. Dopo la segnalazione al NUE 112 da parte di più cittadini, il personale della Squadra Volante della Polizia di Stato ha inviato dalla Sala Operativa della Questura due volanti tra via Roma e piazza Duomo, dove il 39enne stava creando caos e disturbo a turisti e commercianti del posto.

Individuato e bloccato all’interno di un’attività commerciale e privo di documenti, è stato accompagnato in Questura, dove è stato sottoposto a foto segnalazione da parte degli operatori della Scientifica.

Inoltre, le immediate verifiche dell’Ufficio Immigrazione hanno consentito di identificarlo come un tunisino pluripregiudicato di 39 anni, gravato da espulsione giudiziaria emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Trento, per la sua pericolosità sociale. E’ stato accompagnamento al C.P.R. di Gradisca d’Isonzo.