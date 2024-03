Trento, esplosione in una casa: 36enne in gravi condizioni

venerdì, 29 marzo 2024

Trento – Esplosione in una casa di Montevaccino, frazione di Trento, 36enne, ucraino, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Verona. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari con un’ambulanza: i pompieri hanno messo in sicurezza l’abitazione e i sanitari hanno portato l’infortunato al pronto soccorso del Santa Chiara di Trento.

Poi, viste le gravi condizioni generate dalle ustioni, è stato disposto il suo trasferimento con l’elicottero all’ospedale di Verona, specializzato in questo tipo di emergenze. Vigili del fuoco e forze dell’ordine stanno ricostruendo le cause della deflagrazione.