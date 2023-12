Trento, dopo l’incendio i migranti sono tornati nella Residenza Fersina

mercoledì, 6 dicembre 2023

Trento – È stata ripristinata l’area della Residenza Fersina, nel capoluogo trentino, dove poco dopo le 3 della scorsa notte si è sviluppato un principio d’incendio. Già durante la notte, dopo l’intervento dei vigili del fuoco di Trento, i bagni erano in sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Il rogo è partito da uno dei bagni che accoglie i richiedenti asilo nelle ex caserme di via al Desert. Ma si è trattato di un piccolo focolaio sulle piastrelle. Fortunatamente non si segnalano feriti. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato fino alle 4:30 circa per domare le fiamme. Evacuati i 50 ospiti della struttura per migranti, che alla fine dell’emergenza sono potuti rientrare.