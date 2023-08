sabato, 19 agosto 2023

Trento – Denunciata una persona per minacce al presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

“Desidero ringraziare le forze dell’ordine per l’incessante lavoro che ha portato all’identificazione e denuncia di una persona ritenuta autrice delle minacce rivolte alla mia persona attraverso scritte apparse in diverse zone”, è il commento del presidente Maurizio Fugatti alla notizia dell’identificazione e denuncia del presunto autore delle scritte minacciose rivolte alla sua persona.

“Ho sempre avuto – aggiunge Fugatti – e confermo oggi, la piena fiducia nelle istituzioni preposte a garantire la sicurezza della nostra comunità. Mi auguro che si possa fare piena luce su fatti preoccupanti non solo per me e per i miei famigliari ma anche per il tono generale del confronto sociale che dovrebbe sempre essere improntato al rispetto delle idee di tutti, senza che la doverosa dialettica sia costretta a lasciare il posto ad eccessi e manifestazioni di violenta intolleranza. Grazie dunque a chi ha svolto le indagini, a partire dal Commissario Santarelli e dal Questore Improta e buon lavoro a loro e a chi è chiamato ora ad accertare definitivamente le responsabilità su questi fatti”

La Polizia di Stato comunica che nella mattinata odierna