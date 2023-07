Trento: carabinieri ritrovano i computer rubati presso gli uffici della Provincia, una denuncia

venerdì, 7 luglio 2023

Trento – I carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Trento, nel proseguimento degli accertamenti che avevano condotto, ad inizio marzo, alla denuncia di una cittadina italiana – senza fissa dimora e con precedenti specifici – per il furto di alcuni computer presso gli Uffici del servizio attività e produzione culturale della Provincia situati in via Romagnosi, hanno recentemente deferito all’Autorità Giudiziaria un ulteriore soggetto, cittadino nigeriano di 26 anni, pregiudicato, per la ricettazione degli stessi.

L’uomo, infatti, a seguito di una perquisizione locale condotta presso l’appartamento che aveva temporaneamente in uso, è stato trovato in possesso del materiale informatico rubato e ricevuto, con ogni probabilità, proprio dall’autrice dei furti come verosimile contropartita per qualche dose di stupefacente.