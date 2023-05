Trento, alcolici a minorenni in centro: denunciato esercente

sabato, 13 maggio 2023

Trento – Lotta alla “movida trentina”, proseguono i controlli delle forze dell’ordine a Trento. Grazie all’intensificazione dei servizi appiedati curata dalla Compagnia dei Carabinieri, guidata dal Capitano Ceron, anche questo ambito è già e sarà attentamente attenzionato, tant’è che il primo concreto riscontro è stato curato proprio da una “giovane” pattuglia di carabinieri di quartiere, che ha notato alcuni 14enni e 15enni seduti ai tavolini che consumavano bevande alcoliche servite da personale del relativo locale, verso il quale si è immediatamente proceduto. L’articolo 689 del Codice Penale, infatti, parla chiaro: l’esercente che somministra bevande alcoliche ad un minore degli anni 16 è punibile con l’arresto fino ad un anno e, qualora il fatto venga commesso più di una volta, si aggiunge la sanzione amministrativa pecuniaria nell’importo che va dai 1000 ai 25.000 euro, nonché la sospensione dell’attività commerciale per tre mesi. È al pari esecrabile la condotta di chi somministra bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza, l’art. 691 del Codice Penale, infatti, prevede l’arresto da tre mesi a un anno e qualora a porla in essere fosse un esercente, anche la sospensione dell’esercizio.