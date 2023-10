Trento, aggressioni e danneggiamento: due migranti denunciati

domenica, 22 ottobre 2023

Trento – Doppio episodio a Trento, con due migranti privi del permesso di soggiorno che saranno espulsi. Il primo episodio: 29enne aggredisce due giovani con una spranga, le Volanti della Polizia di Stato di Trento l’hanno bloccato e denunciato per lesioni aggravate.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno inoltre rintracciato un marocchino di 27 anni, richiedente protezione internazionale che aveva danneggianto un’auto di passaggio a nord del capoluogo colpendola con un sasso. Il 27enne è stato inoltre riconosciuto come uno dei responsabili dei danneggiamenti di altrte vetture in via Prepositura ed è stato denunciato per danneggiamento aggravato. Per entrambi i migranti – privi del permesso di soggiorno – è stata avviata al procedura di espulsione.

Red. Cro.