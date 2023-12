Trento, accertamenti sulla morte in carcere di una detenuta

giovedì, 14 dicembre 2023

Trento – Il gruppo Pd in Consiglio provinciale a Trento chiede di fare chiarezza sulla morte della detenuta, 37enne di Bolzano. I consiglieri provinciali del Pd Mariachiara Franzoia e Andrea de Bertolini hanno depositato un’interrogazione, chiedendo di far luce sulle cause, perché “la donna, secondo fonti attendibili, da molto tempo era in uno stato di profonda prostrazione psichica che ne aveva condizionato il suo comportamento intramurario”.

La Procura di Trento con il Pm Antonella Nazzaro ha aperto un fascicolo e gli inquirenti hanno acquisito la cartella clinica e sentito gli agenti del servizio di sorveglianza interna. La 37enne aveva espresso di poter esser trasferita presso altra struttura penitenziaria per incompatibilità ambientale.