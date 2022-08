Trento: 35enne arrestato per rapina, evasione e ricettazione

lunedì, 1 agosto 2022

Trento – Arresto per rapina e denuncia per evasione e ricettazione. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Trento hanno arrestato un 35enne di origini tunisine, per rapina e lesioni personali.

Nella tarda serata di sabato diverse persone hanno segnalato al 112 un’aggressione in atto, in via dei Soltieri a Trento, ai danni di una donna.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno bloccato l’aggressore che, probabilmente a causa della gelosia stava malmenando la sua fidanzata, a cui, in quel frangente, aveva anche sottratto il telefono cellulare e le chiavi dell’auto.

Subito dopo hanno fatto accompagnare la vittima in ospedale con l’ambulanza e hanno tratto in arresto l’uomo.

Domenica mattina, i Carabinieri di un’altra pattuglia della Sezione Radiomobile di Trento hanno riconosciuto un tunisino di 38 anni sottoposto agli arresti domiciliari, che si aggirava a bordo di una bicicletta nella zona industriale di Trento nord. Immediatamente fermato e condotto in caserma, è stato denunciato oltre che per il reato di evasione, anche per quello di ricettazione, in quanto la bici che stava pedalando risultava essere stata rubata nei pressi di un hotel del capoluogo.