Trento, 22enne arrestato per spaccio di droga

sabato, 14 ottobre 2023

Trento – I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un cittadino tunisino di 22 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari stavano pattugliando l’abitato di Gardolo, quando nel transitare nei pressi di via Paludi incrocio Via Noce, hanno visto un soggetto fermo all’angolo della strada che appariva in atteggiamento guardingo e di attesa.

Poiché quella zona è stata oggetto di segnalazione da parte di privati cittadini per la presenza di numerosi tossicodipendenti, i militari decidevano di orbitare in area per monitorarlo. Il 22enne, percependo l’attenzione dei carabinieri, si allontanava da quell’incrocio e iniziava a correre senza ragionevoli motivi. Prontamente rincorso, è stato bloccato dagli operanti, che gli impedivano di ingoiare le “palline” di droga che celava nella mano.

Da successiva perquisizione, venivano rinvenute indosso al soggetto cinque dosi di cocaina e due di hashish, oltre alla somma in contanti di circa 2300 euro, in banconote di vario taglio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, trattenuto in custodia presso le camere di sicurezza della caserma di via Barbacovi, questa mattina è stato giudicato con rito direttissimo in tribunale a Trento.