Trentino, il bilancio degli ultimi controlli della Polizia di Stato

mercoledì, 22 marzo 2023

Trento – Un mese di marzo fin qui tutto sommato tranquillo in Trentino, grazie anche all’attività di prevenzione e repressione messa in campo dagli uomini e donne della Polizia di Stato, nonché grazie anche ai servizi interforze disposti dal Questore della Provincia di Trento che hanno visto la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine e dell’unità cinofila antidroga.

I controlli ancora una volta hanno interessato i principali parchi di questa città, luoghi, questi, particolarmente esposti al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché quelle particolari zone che, grazie alla segnalazione dei cittadini, sono risultate maggiormente esposte a fenomeni di micro delittuosità.

Nell’ambito dei servizi disposti nel mese appena decorso è stato possibile identificare 1900 persone, controllare 600 autoveicoli, sottoporre a sequestro circa 200 grammi di hashish e 40 grammi di cocaina nonché deferire all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà 41 soggetti per reati contro il patrimonio, la persona e per reati riconducibili allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Per ciò che concerne il contrasto all’immigrazione clandestina, nel solo messe corrente, sono stati eseguiti tre accompagnamenti al Centro di permanenza per il Rimpatrio e adottati cinque ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Con particolare riguardo all’attività di prevenzione e controllo del territorio, grazie ai diversi servizi disposti dal Questore che hanno visto in campo più di 200 agenti, è stato possibile eseguire sei arresti, di cui quattro in esecuzione di ordine di carcerazione per l’espiazione della pena e uno in esecuzione di un ordine di custodia cautelare, per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Altro arresto, per il reato di tentato furto e fabbricazione, detenzione e porto illegale di esplosivi. Tra i sei arrestati, un soggetto è stato inoltre denunciato per dichiarazione di false generalità poiché, consapevole dell’ordine di carcerazione su di lui gravante, alla richiesta di fornire i propri dati, dolosamente comunicava generalità false, la cui non veridicità veniva poco dopo acclarata dagli operatori.

Da ultimo, nella giornata di ieri, un arresto eseguito a carico di un soggetto ricercato su tutto il territorio nazionale. Questi, che si aggirava nei pressi del centro cittadino, veniva sottoposto a controllo identificativo dal personale impiegato. Sottoposto il nominativo ad interrogazione per mezzo di Banca Dati, lo stesso risultava gravato da un provvedimento di espiazione di pena di 3 anni e 5 mesi per reati contro la persona e in materia di stupefacenti. Al termine degli accertamenti è stato condotto presso la locale casa circondariale.