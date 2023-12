Tremosine: riaperta la statale 45 bis, Gardesana Occidentale

domenica, 17 dicembre 2023

Tremosine (Brescia) – Riaperta al traffico la statale 45 bis, Gardesana Occidentale, chiusa nel pomeriggio di ieri a Tremosine (Brescia) per le due frane che si sono staccate dalla montagna e sono finite nel lago di Garda. Non ci sono statio feriti. Sul posto erano intervenute le squadre Anas, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e del Corpo di Riva del Garda, le forze dell’ordine per la gestione della viabilità. La statale era stata interrotta a Tignale e a Limone, e nel contempo era stata chiusa alla la Sp38 la strada delle forra.

In mattinata si è svolto un sopralluogo dei geologi e tecnici e al termine è stato deciso per la riapertura, non essendoci – al momento – rischio di scariche di sassi e detriti. Le auto poco dopo le 11 sono tornate a transitare sulla strada rivierasca che collega il territorio bresciano al Trentino.