Tremosine, recuperati nella notte due persone finite in una scarpata

venerdì, 16 giugno 2023

Tremosine (Brescia) – Disavventura per due persone finite in una scarpata a Tremosine (Brescia), poco distante dalla famosa forra, e mobilitazione nella notte per recuperarli.

L’allerta è arrivata una manciata di minuti dopo le 3 e in via Benaco a Tremosine sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e del Corpo di Riva del Garda (nella foto), in supporto al distaccamento vigili del fuoco di Salò e al presidio volontario di Tremosine per soccorrere due persone cadute dalla parete che sovrasta il ristorante. Due operatori di Salò si sono calati dall’alto imbracando i due uomini – 35 e 42 anni – pericolanti che urlavano aiuto dai rovi. Il primo è stato consegnato alla piattaforma sottostante, il secondo a un soccorritore acquatico sul torrente forra. Medicalizzati sul posto dalla Croce Bianca di Limone, gruppo volontari del Garda di stanza a Gargnano e dall’elisoccorso con l’equipe medica che hanno stabilizzato e medicato sul posto i due uomini, 35 e 42 anni, senza la necessità del ricovero in ospedale. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del Norm di Salò.