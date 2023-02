Tremosine: finisce col trattore in un dirupo, muore 62enne

giovedì, 2 febbraio 2023

Tremosine (Brescia) – Tragedia in mattinata a Tremosine (Brescia): un 62enne alla guida di un trattore è precipitato in una scarpata per una ventina di metri ed è morto sul colpo.

Il dramma si è consumato a Vesio di Tremosine e immediatamente è scattato l’allarme: sul posto sono giunti l’equipe medica del 118, con l’eliambulanza dalla centrale operativa di Brescia, quindi i carabinieri di Limone del Garda, la polizia locale di Tremosine e i vigili del fuoco del comando provinciale. Per il 62enne non c’è stato nulla da fare e l’equipe medica ha constatato il decesso sul posto. La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per chiarire quanto accaduto e gli accertamenti sono condotti dai carabinieri.