Tremosine, 79enne finisce con l’auto in un giardino

martedì, 4 luglio 2023

Tremosine (Brescia) – Intervento di soccorso ed emergenza a Tremosine sul Garda, frazione di Ustecchio, per un incidente stradale. Un’autovettura condotta da un pensionato è uscita di strada autonomamente finendo nel giardino dell’abitazione sottostante.

I vigili del fuoco di Riva del Garda, presenti con 3 mezzi e 11 uomini, hanno messo in sicurezza la vettura ed evacuato il conducente, 79 anni, trasportandolo assieme al Soccorso Alpino e ai volontari del soccorso di Tremosine, fino all’elisoccorso giunto da Brescia e atterrato in un campo vicino e trasportato il ferito all’ospedale di Cremona in codice giallo.