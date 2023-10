Tre usurai arrestati dai carabinieri nel Bresciano

lunedì, 30 ottobre 2023

Brescia – Arrestati nel Bresciano tre usurai, praticavano tassi del 280%. I carabinieri della Compagnia di Chiari hanno eseguito una misura cautelare personale emessa dal Gip di Brescia su richiesta della locale Procura nei confronti di tre persone, poste agli arresti domiciliari poiché ritenute presunte responsabili del reato di usura.

Durante le indagini è stato accertato che le tre persone avrebbero concesso prestiti di denaro, facendosi promettere e dare in corrispettivo interessi usurari che in alcuni casi arrivavano anche al 280%. Sono in corso indagini per risalire all’attività illecita dei tre arrestati, non solo nel Bresciano, ma anche in provincia di Como.

Red. Cro.