Tre rapinatori arrestati dalla Polizia di Stato nel Bresciano

lunedì, 18 dicembre 2023

Brescia – Arrestati tre rapinatori nel Bresciano. La Polizia di Stato di Brescia ha arrestato tre giovani resisi responsabili di rapina. A seguito della segnalazione pervenuta al 112 NUE con una sommaria ricostruzione del fatto, la Centrale Operativa della Questura ha inviato sul posto due equipaggi che hanno appurato che un adolescente era appena stato aggredito e derubato del proprio smartphone da parte di tre giovanissimi successivamente dileguatisi.

Acquisite dalla Centrale Operativa le informazioni utili alle ricerche, gli equipaggi di zona si sono immediatamente messi sulle tracce dei responsabili, intercettandoli in Via dei Mille.

Dopo la perquisizione personale, che ha permesso di rinvenire la refurtiva e uno spray al peperoncino immediatamente posto sotto sequestro, i tre giovani sono stati accompagnati in Questura e tratti in arresto per rapina aggravata in concorso. Attualmente si trovano in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre lo smartphone è stato restituito all’avente diritto.