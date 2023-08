Tre comunità in lutto per Rosy Cavallo e Veronica Malini

giovedì, 24 agosto 2023

Chiesa Valmalenco (Sondrio) – Tre comunità, Chiesa Valmalenco (Sondrio), Pescate e Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco, unite nel dolore per la morte delle due escursioniste: Rosy Corallo, 59 anni, e Veronica Malini, 54 anni. La prima parrucchiera, residente a Pescate, la seconda pedagogista, titolare di Mamimondo a Lecco, madre di tre figli, residente a Cernusco Lombardone.

Entrambe erano appassionate di montagna e fatale è stata l’escursione in Alta Valmalenco, nella zona del ghiacciaio Fellarìa. Quando il cane che era con loro è entrato nelle acque di un torrente senza più riuscire a raggiungere la riva, Veronica e Rosy sono entrate in acqua per soccorrerlo e sono state trascinate dalla forza dell’acqua del torrente. Oggi i corpi delle due donne sono stati ritrovati a valle del ghiacciaio e la triste notizie è stata comunicati ai famiglie delle due donne. Un lutto che unisce tre paesi.

Centinaia di messaggi di cordoglio e ricordi da parte di amici e conoscenti sono arrivati alle famiglie delle due donne: “Rosy e Veronica non vi scorderemo mai”.