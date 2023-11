Tre arresti per spaccio di droga a Rovereto e Trento

martedì, 14 novembre 2023

Rovereto (Trento) – Arresti per spaccio di droga a Rovereto e piazza Dante a Trento. Intensificati i controlli in Trentino da parte dei carabinieri.

Trento – Nella tarda serata di ieri i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno effettuato l’ennesimo arresto in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti nelle vicinanze di Piazza Dante, più precisamente in via Pozzo. Un cittadino tunisino 42enne, già noto alle forze di polizia, individuato e fermato dai militari mentre si aggirava per la via con fare sospetto, cercando di sottrarsi alla vista della pattuglia. La perquisizione è scattata immediatamente: addosso al fermato sono stati così trovati circa 18 grammi di hashish e 12 dosi di cocaina confezionate e pronte per la vendita. Dopo il sequestro della sostanza stupefacente il 42enne è stato arrestato.

Rovereto – I militari del Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Rovereto hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di 40 anni, già destinatario di un provvedimento di respingimento dal territorio nazionale con conseguente rimpatrio avvenuto nel febbraio 2022, il quale aveva trasgredito a tale divieto rientrando in Italia prima del previsto periodo di 3 anni senza l’autorizzazione al reingresso.

Il tunisino veniva sorpreso nella città della quercia durante le fasi di arresto di un altro cittadino straniero colpito da ordine di custodia cautelare in carcere per violazione delle leggi sugli stupefacenti. Nei loro confronti venivano attivate le consuete procedure di identificazione, al termine delle quali, lo spacciatore veniva trasferito presso il carcere di Trento, mentre il quarantenne, una volta convalidato l’arresto dal tribunale di Rovereto, è stato accompagnato presso un centro di permanenza in attesa del rimpatrio.