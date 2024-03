Tre arresti della Polizia di Stato nel Bresciano

lunedì, 18 marzo 2024

Brescia – Tre arresti della Polizia di Stato di Brescia. Nel primo intervento un uomo è stato arrestato dagli operatori della Squadra Volante della Polizia di Stato dopo avere tentato di assicurarsi il provento di un furto presso un supermercato cittadino di Via Volta.

La segnalazione è giunta alla Centrale Operativa della Questura tramite 112 NUE, quando personale del supermercato ha sorpreso un giovane mentre si impossessava e nascondeva alcune bottiglie di alcolici per poi tentare di superare le casse senza pagare.

Alla vista dell’addetto alla sicurezza, il ragazzo ha reagito violentemente, cercando di fuggire, ma è stato bloccato in attesa dell’arrivo delle Volanti della Polizia di Stato sopraggiunte in pochi minuti. Dopo l’identificazione, è stato arrestato per rapina e la merce è stata restituita al supermercato.

La sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e dell’Ufficio Immigrazione della Questura.

Il secondo intervento nella notte tra sabato e domenica gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato hanno arrestato due soggetti resisi responsabili di una rapina ai danni di un venditore ambulante nei pressi di Largo Formentone.

Nella circostanza, una volante di passaggio è stata fermata da un cittadino che aveva assistito alla scena. Dopo avere acquisito le prime informazioni utili alle indagini, i poliziotti hanno diffuso via radio a tutti gli equipaggi le descrizioni dei responsabili, che, dopo pochi minuti sono stati intercettati con la refurtiva da un’altra volante inVia San Faustino.

Durante le fasi di identificazione e di arresto, entrambi hanno opposto resistenza: uno di loro ha inoltre colpito un agente al volto con un pugno prima di essere immobilizzato. I due, di circa 20 anni e incensurati, sono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.